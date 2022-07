Wout van Aert: “Perfecte dag voor ons, Pogacar afgemat door ploegenspel”

Wout van Aert reed in de elfde etappe van de Tour de France voornamelijk in de kop van de koers. Aan het einde van de loodzware rit knapte hij ook nog wat werk op in functie van de strijd voor de gele trui. “We wouden er de beuk in gooien vandaag om het geel aan te vallen.”

Opmerkelijk beeld aan de start: Van Aert en Mathieu van der Poel meteen in de aanval vanaf kilometer 0. “Of het een afgesproken nummertje was? Voor mij was het wel gepland, maar het was een leuke verrassing dat Mathieu in mijn wiel meeging. Dat zullen coole foto’s worden”, vertelde de Belg aan Sporza.

Van Aert gaf daarnaast aan dat het aanvankelijk het plan was om Primoz Roglic en Jonas Vingegaard te helpen op de Col du Granon, de slotklim. “We waren klaar om er vandaag de beuk in te gooien en het geel aan te vallen. Pogacar kon eerst nog alle aanvallen afweren voor de laatste klim, maar uiteindelijk hebben we hem toch genoeg laten afzien. Op die manier kon Jonas profiteren.”

“Het is een perfecte dag voor ons”, aldus Van Aert, die ook nog eens 20 punten toevoegt aan zijn puntentotaal in de strijd voor de groene trui.