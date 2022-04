Wout van Aert over zijn vorm: “Een groot vraagteken, het doel is in de finale geraken”

Wout Van Aert verschijnt na een tijdje afwezig te zijn terug in het peloton. Parijs-Roubaix is de eerste klassieker die de Belg rijdt na zijn coronabesmetting. Voor de start sprak de renner van Jumbo-Visma zijn twijfels uit: “De sterren staan niet goed voor mij, dat is zeker.”

“Het is natuurlijk heel leuk om hier te kunnen staan. Het was heel moeilijk om een van de mooiste koersen van het voorjaar te moeten bekijken vanuit de zetel. Mijn besmetting en daardoor ook mijn terugval kwam op het slechtst mogelijke moment in het seizoen. Het was echt balen, maar er zijn altijd ergere dingen in de wereld”, aldus Van Aert.

De oud-wereldkampioen veldrijden kreeg de vraag hoe het met zijn vorm is gesteld: “Een groot vraagteken. Ik ben natuurlijk niet op het niveau dat ik hiervoor was. De sterren staan niet goed voor mij, dat is zeker”, zei hij aan Sporza. “Mijn eerste doel is om de eerste veldslagen te overleven en in de finale te geraken. Anticiperen, wat in Roubaix betekent in de vroege vlucht komen, ga ik niet doen.