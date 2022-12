Van Aert zag Evenepoel ‘grote stappen’ maken: “Hij heeft me in de Vuelta verbaasd”

Wout van Aert was het afgelopen jaar onder de indruk van Remco Evenepoel. De Jumbo-Visma-renner wil zijn jongere landgenoot nomineren voor de titel ‘Belg van het Jaar’, een verkiezing van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. “Ik kies Remco Evenepoel, voor hoe hij de Ronde van Spanje won en daarna wereldkampioen werd”, zei hij tegen HLN.

“En vooral hoe hij met de druk omgaat, sinds hij op erg jonge leeftijd profwielrenner is geworden”, voegt Van Aert daaraan toe. “Ik heb het gevoel dat hij commotie aantrekt. En dan dit. Hij doet het toch maar.” Van Aert noemt specifiek de overwinning van Evenepoel in de Ronde van Spanje. “Hij heeft me in de Vuelta verbaasd. Natuurlijk weet ik hoe getalenteerd hij is. Toch had ik het gevoel dat het voor hem in een rittenkoers altijd wel misloopt, om een of andere reden. Dat hij in de Ronde van Spanje drie weken lang op zo’n hoog niveau is blijven koersen, vind ik straf.”

“Remco Evenepoel heeft in 2022 grote stappen vooruit gezet. Aan de ene kant kun je zeggen: ‘Nu wordt het nog moeilijker.’ Hij heeft een grote ronde gewonnen, hij is wereldkampioen. Aan de andere kant had hij al zoveel druk op zich dat dit voor een renner als Evenepoel niet veel zal veranderen. Ik verwacht niet dat hij daar problemen mee zal hebben. Omdat hij de juiste weg is ingeslagen.”

Rare koerswijze op WK Wollongong

Op het WK in Wollongong, kort na de Vuelta, waren Van Aert en Evenepoel ploeggenoten. “Ik gaf hem niet veel kans dat het goed zou komen”, aldus Van Aert, die vond dat Evenepoel er bij aankomst in Australië ‘heel moe’ uitzag. Toch soleerde de 22-jarige renner naar de wereldtitel. “Blijkbaar was hij tegen de dag dat de wegrit eraan kwam helemaal hersteld. Was ik verbaasd? Eigenlijk niet. Na de Clásica San Sebastian en Luik-Bastenaken-Luik had hij voor mij al ruimschoots bewezen dat hij op één dag echt de beste kan zijn.”

“Daarom vond ik het raar hoe er tijdens dat WK is gekoerst. Hij heeft de volledige vrijheid gekregen, er is niet op zijn wiel gekoerst. Terwijl iedereen in het peloton al zou moeten weten dat je Evenepoel geen vrijheid mag gunnen.”