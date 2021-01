Wout van Aert over eerste zege in Belgische kampioenstrui: “Dalijk een mooie foto inkaderen”

De zege van Wout van Aert in de Zilvermeercross was een bijzondere. Het was namelijk zijn eerste in de Belgische kampioenstrui. “Tijdens de cross heb ik natuurlijk weinig zicht op die trui, maar dalijk ga ik wel even een mooie foto inkaderen”, aldus Van Aert.

De overwinning in Mol kreeg de Jumbo-Vismarenner niet cadeau. Niet in de eerste plaats omdat Sweeck bijna veertig minuten weerstand bood, maar ook omdat het door de sneeuw en de wind erg koud was. “Al valt het me nu pas op hoeveel sneeuw er ligt, tijdens de cross had ik het niet echt door. De wind blies wel goed door de bomen door. Als je alleen rijdt komt de ware aard van het parcours naar boven.”

“Sweeck was sterk vandaag”, gaat hij verder. “Ik had hem al een paar keer onder druk gezet, maar steeds kwam hij weer in mijn wiel. Uiteindelijk moest hij een gaatje laten en trok ik stevig door. Op het einde kreeg ik het dan toch nog lastig.

Contractverlenging

Ook werd er in het flashinterview nog even gevraagd naar de status van zijn contractonderhandelingen: “Ik heb nog niks getekend. Dalijk vertrek ik op ploegstage, maar niks is nog definitief. Ik ben pas gerust als ik een handtekening zie staan. Dan is het echt.”