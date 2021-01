Wout van Aert over contractbesprekingen: “Het ziet er goed uit”

De onderhandelingen tussen Wout van Aert en Jumbo-Visma over een nieuw contract ‘zien er goed uit’. Dat heeft de kersverse vader en Belgisch kampioen veldrijden verteld tegen Sporza. “Ik had het al liever in orde gehad, maar het moet honderd procent in orde zijn”, aldus Van Aert.

Wanneer hij zijn aflopende contract bij Jumbo-Visma gaat verlengen, is de vraag. “Dat zal ik eens aan mijn Nederlandse vrienden vragen”, lacht Van Aert. “Het is waar dat ik het kan loslaten. Ik denk dat ik een vrij luxueuze situatie zit op dat vlak. Ik had het al liever in orde gehad, maar het moet honderd procent in orde zijn. We zijn ermee bezig en ik denk dat het er goed uitziet.”

“Ik heb momenteel heel veel andere dingen om mee bezig te zijn, dus gelukkig word ik daar serieus in ontlast door mijn manager. Hij volgt het allemaal op. Het ziet er wel goed uit en het zal vanzelf wel komen”, voegde hij daar in de mixed zone nog aan toe.

Eerder deze week kon WielerFlits melden dat hoofdsponsor Jumbo Supermarkten uitgaat van een contractverlenging van Van Aert. Ton van Veen (CFO van de supermarktketen) sprak erover op de nieuwjaarsreceptie. “Hij heeft nog een verbintenis voor dit jaar, maar we willen hem langer aan ons verbinden. Die onderhandelingen zien er héél goed uit. Dat gaan we de komende dagen ook horen en daar zijn we heel blij mee”, aldus Van Veen.