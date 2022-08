Wout van Aert over BEMER Cyclassics: “Parcours niet selectief genoeg om sprinters te lossen”

Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Wout van Aert, Caleb Ewan, Arnaud Démare… Het sprintersveld in de BEMER Cyclassics Hamburg mag er zijn. “Er zijn veel sterke sprinters hier”, beaamde Philipsen voor de start van de Duitse eendaagse in een gesprek met VTM.

“Er zijn veel bekende namen van de Tour die terugkomen. Het is kijken hoe de waardeverhoudingen nu liggen, een paar weken nadien”, aldus Philipsen, die twee etappes won in de Ronde van Frankrijk. “Ik verwacht dus wel dat de koers goed gecontroleerd wordt met een mooie sprint op het einde.” Volgens de sprinter van Alpecin-Deceuninck wordt het “moeilijk voor het type Van Aert om iets te proberen op de Waseberg”, de scherprechter van de dag.

Jakobsen: “De Waseberg is niet gemakkelijk”

“De Waseberg is niet gemakkelijk”, vindt Fabio Jakobsen, die verwacht dat er wel enige controle zal zijn. Er staan namelijk veel ploegen met sprinters aan de start, legt hij uit. Toch houdt Jakobsen ook rekening met een ander scenario dan een sprint. “Er kan van alles gebeuren, de koers moet verreden worden. Ik denk dat de laatste anderhalf uur zeker interessant zijn voor de mensen thuis. Ik heb geen idee wat Van Aert gaat doen. Zoals we in de Tour hebben gezien, beslist Wout dat zelf. Wij zullen moeten zorgen dat we volgen of dat we hem terughalen.”

Van Aert: “Niet speciaal naar deze wedstrijd toegewerkt”

Van Aert zelf zegt dat men niet teveel van hem moet verwachten in de BEMER Cyclassics Hamburg. “Ik heb niet speciaal toegewerkt naar deze wedstrijd, ik heb nog hard getraind deze week. Ik denk dat de conditie wel goed is, maar het parcours is denk ik niet selectief genoeg om van de sprinters af te komen. Maar het is ook in de sprint wel de bedoeling om voor een goed resultaat te gaan.”

“We zijn hier ook met Christophe Laporte, die supersterk reed in de Ronde van Denemarken, dus als hij nog iets in de benen heeft, hebben we twee pionnen om uit te spelen. De finale zal dan uitwijzen voor wie we gaan.”