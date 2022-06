Wout van Aert ontgoocheld: “Hele peloton heeft zich misrekend door snelle finale”

Wout van Aert won ook in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné de pelotonsprint. Jammer genoeg voor hem was het deze keer voor de zesde plaats. De Belgische kampioen verliest ook het geel. “Natuurlijk ben ik ontgoocheld. Als je zie dat ik relatief makkelijk de sprint win. Maar iedereen heeft zich misrekend. Ik ook.”

“Op die lange klim was het tempo best hoog in het peloton. Ik denk dat we twee minuten terugpakten op de kopgroep”, vertelde Van Aert na afloop. “Ik was er dan ook gerust in dat we die jongens zouden terugpakken. Maar in de laatste vijftig kilometer ging het – ondanks nog twee kleine hellinkjes – vooral bergaf. Dan maak je minder snel tijd goed.”

“Zo hebben we ons toch misrekend”, geeft Van Aert toe. “Maar petje af voor de jongens uit de kopgroep. Zij hebben het slim gespeeld én zijn goed blijven samenwerken. Best jammer, want de benen waren er. Als je ziet hoe makkelijk ik de pelotonsprint naar mijn hand zet… Natuurlijk ben ik ontgoocheld, want ik wilde voor de overwinning sprinten.”

“Achteraf makkelijk praten”

Dat weinig teams iets te verwijten valt, zei hij nog. “De druk lag vooral bij ons. Daarom zetten we Chris (Harper, red) al vroeg op kop. De voorsprong bleef goed onder controle. Op de klim was het plan om niet té snel te gaan, zodat we daarna ook teams als BikeExchange in steun zouden krijgen. Maar INEOS had het anders begrepen. Achteraf gezien ook niet slecht, want anders hadden we de vijf zéker niet meer teruggepakt.”

“Of INEOS meer had moeten doen? “Wij allemaal, hé. Maar achteraf is het makkelijk praten. INEOS zette op de klim De Plus op kop. Daarna deed ook Amador zijn werk. Bij ons werkten in de finale zowel Steven Kruijswijk, Tiesj Benoot als Christophe Laporte. Zelfs Primož nam een paar kopbeurten voor zijn rekening. Ik vond ook niet dat het sneller moest. Pas in de laatste tien kilometer besefte ik dat het kantje boord zou worden.”

Roglič

Van Aert verliest het geel aan ritwinnaar Vuillermoz, maar houdt wel het groen over. “Of ik dat geel morgen kan terugpakken? Als ik de rit win, kan het dankzij de bonificaties. Maar Vuillermoz kan in principe dat klimmetje naar de finish ook aan. Wij moeten straks nog bespreken hoe we de finale aanpakken. Ook voor Primož is dit een belangrijke etappe in functie van het eindklassement. We gaan zien of het ook voor mij mogelijk is eventueel nog een sprint te doen.”