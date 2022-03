Wout van Aert: “Nog steeds genoeg favorieten over”

Wout van Aert start als een van de topfavorieten in Milaan-San Remo, nadat hij in Parijs-Nice indruk maakte. De Belg hoopt inmiddels goed hersteld te zijn van zijn inspanningen in Frankrijk, vertelt hij voor het vertrek van La Primavera tegen Eurosport/GCN. “Ik heb een paar rustdagen gehad met mijn familie aan de kust. Dat was het enige wat ik wilde na een zware week”, aldus Van Aert.

De afgelopen dagen zag Van Aert meerdere concurrenten, waaronder Jasper Stuyven en sprinter Caleb Ewan, verstek geven voor La Primavera vanwege ziekte. “Dat verandert het misschien een klein beetje, maar er zijn nog steeds genoeg favorieten over. Het is vreemd, al die ziektegevallen in het peloton, maar aan de andere kant is het een monument en de teams vervangen hen met andere sterke renners.”

Van Aert benadrukt dat de finale van Milaan-San Remo altijd zwaar is. “We zullen zien. San Remo is heel lang en snel, maar soms ook wat saai. Totdat we de Capi en daarna de Cipressa bereiken. Vanaf daar is het altijd heel zwaar, ook al lijkt het op televisie soms zo dat er niet veel gebeurt. Misschien krijgen we aanvallen, maar anders is het sowieso al afzien”, aldus Van Aert, die gevraagd werd naar de rol van Pogacar in deze wedstrijd.

Naast Pogacar is ook Mathieu van der Poel er na een lange afwezigheid weer bij. “Het is mooi voor het wielrennen dat hij er weer bij is. Toen we hem zagen trainen, geloofde iedereen erin dat hij terug zou keren tijdens het voorseizoen. Nu is het zelfs nog sneller dan we verwachtten. Ik denk dat hij een goede San Remo kan doen.”