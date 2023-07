Wout van Aert niet meer teleurgesteld: “Ik weet hoe ik een bladzijde moet omslaan”

Video

Na afloop van de tweede etappe wilde Wout van Aert de pers niet te woord staan, maar voor de start van de derde rit deed hij dat wel. De teleurstelling van een dag eerder is inmiddels verdwenen. “Je verliest altijd meer koersen dan dat je wint, dus gelukkig zijn we al ervaren in de bladzijde omdraaien en kijken naar de volgende dag”, zei hij voor de camera van WielerFlits.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Ik was gewoon kwaad op de situatie”, legt de Belg uit. “Als je zo dicht bij de overwinning bent, is dat teleurstellend, zeker in de Tour. Dit jaar heb ik er al een paar keer kort bijgezeten, maar mocht het niet zo zijn. Het zou heel mooi zijn geweest om zo’n zware rit te winnen. Meer moet je daar niet achter zoeken.”

“In de Tour is het normaal dat alles wordt uitgespit. We hebben gisteren natuurlijk ook bekeken wat we beter konden doen. Dat doen we overigens altijd, of we nu winnen of verliezen. Evalueren en kijken wat er beter kan. Er waren dingen die anders hadden kunnen lopen. Dit zijn alleen zaken waar je pas over kunt oordelen, als je weet wat er is gebeurd. Het is moeilijk om dat vooraf zo te bepalen.”

Over rit van vandaag: “Ga het proberen in de sprint”

Van Aert kijkt nu echter vooral weer vooruit, en hoopt zich vandaag te laten zien in de (verwachte) eindsprint. “Ik hoop dat ik dezelfde benen heb als de afgelopen dagen. Dan ga ik het wel proberen”, steekt de coureur zijn ambities niet onder stoelen of banken.