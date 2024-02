Wout van Aert na winst in Kuurne-Brussel-Kuurne: “Geeft veel vertrouwen”

Voor Wout van Aert verliep het openingsweekend uitstekend. Gisteren zag hij zijn ploeggenoot Jan Tratnik winnen in de Omloop het Nieuwsblad, en vandaag was de Belg zelf aan het feest in Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Het is een mooie overwinning, deze doet veel deugd”, zei hij in het flashinterview bij Sporza. “Het was een harde koers, maar ik had twee goede metgezellen. Toen ik voelde dat we rugwind hadden in de finale wist ik dat er een goede kans was dat de sterksten zouden overblijven na de heuvelzone.”

Van Aert raakte voorop samen met Tim Wellens, Oier Lazkano en vluchter Laurence Pithie nadat zijn ploeg Visma | Lease a Bike de koers hard had gemaakt. “Het tempo lag superhoog, ik voelde dat het ging scheuren. Het was voor ons de logische tactiek. Toen we met vier voorop raakten wist ik dat we een goede kans hadden om vooruit te blijven.”

Finale met drie

Nadat Pithie moest afhaken moest Van Aert nog afrekenen met Wellens en Lazkano. “Met drie man is het moeilijk om te verrassen, het was een goede situatie. Ik had er vertrouwen in dat ik aanvallen kon beantwoorden en het af kon maken in de sprint”, vertelde hij.

Zijn ploeg Visma | Lease a Bike kende zo een perfect openingsweekend. “Ik ben heel blij met onze prestatie dit weekend. Het is geweldig om zo de klassiekers te starten. We hebben het als ploeg goed gedaan. Het is goed voor mijn vertrouwen, maar de aankomende klassiekers zullen heel anders zijn”, besloot de 29-jarige Belg.