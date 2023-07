Wout van Aert na ‘wederopstanding’ op Joux Plane: “Even laten zien wie de koers in handen had”

Video

Wout van Aert speelde ook in de veertiende etappe weer een sleutelrol in de tactiek van Jumbo-Visma. De Belg knapte voor de Col de Joux Plane al veel werk op en wist nadat hij gelost werd op deze klim ook nog eens terug te keren in de groep der favorieten, waar hij ook nog wat beulswerk kon verrichten.

Jumbo-Visma voerde vrijwel de gehele etappe het peloton aan, waar ze het tempo voortdurend hoog hielden. “Ik had goede benen, het was een zware rit en we wilden het lastig maken, dus ik was extra gemotiveerd”, zei hij bij de NOS. Toen Rafal Majka op de slotklim de kop nam moest Van Aert even passen, maar wist even later toch weer terug te keren.

“Ik wou samen met Wilco (Kelderman, red.) deze klim doen en het tempo hoog houden. Toen Majka naar voren kwam wist ik dat het voor een korte beurt was om ons te lossen. Ik moest passen, maar kreeg weer motivatie toen ik hoorde dat het tempo weer zakte”, zei Van Aert, die vervolgens brutaal de kop weer overnam van Majka. “Ik wilde even laten zien dat wij de koers in handen hadden.”



Benoot: “We hoopten op meer”

Ook Tiesj Benoot verzette eerder in de etappe al het nodige kopwerk in dienst van Jonas Vingegaard. De Nederlandse formatie besloot niemand vooruit te sturen zoals ze eerder deze Tour wel al hadden gedaan. “We wilden de rit zo lastig mogelijk maken in het peloton. Dat gaat niet als je iedereen vooruit stuurt”, verklaarde hij.

Uiteindelijk wist Vingegaard één seconde winst te boeken op zijn concurrent Tadej Pogacar. “Het was een dag die we aangestipt hadden. De ploeg was heel sterk en we hebben het plan goed uitgevoerd. We zaten nog met zes man in een peloton van 25. Het resulaat was misschien wat minder. We hadden toch op meer gehoopt”, zei de 29-jarige Belg.