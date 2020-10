Wout van Aert na tweede plek: “Ik heb gekoerst zoals ik graag koers”

Wout van Aert moest vandaag in de Ronde van Vlaanderen na een spannende finale genoegen nemen met een tweede plek. In een sprint met twee bleek Mathieu van der Poel net iets eerder over de finish. Logischerwijs baalt Van Aert. “Ik denk dat ik die sprint nog wel een paar keer opnieuw af ga spelen”, vertelde hij na afloop aan Sporza.

“Ik heb gekoerst zoals ik graag koers”, kijkt hij terug. “Ik kan mijzelf niet direct op grote fouten betrappen. Mathieu was gewoon een heel klein beetje sterker”, kijkt hij terug.

De twee koplopers hebben lang gewacht om te beginnen aan de sprint. “Ik wilde als eerste aangaan, maar heb net iets te lang gewacht. Normaal heb ik iets meer lengte in mijn sprint, maar dat heb ik nu te weinig benut.”

Pech onderweg

Van Aert beleefde op weg naar Oudenaarde allerminst een ideaal koersverloop. “In aanloop naar de Kortekeer ben ik al eens hard gevallen”, kijkt hij terug. “Ik zat aan de rechtse kant van de weg en vooraan aan het peloton remde er iemand. Enkele rijen verder wordt het dan een full-stop en ik kon niet hard genoeg remmen. Ik was weer snel weg, maar was wel even het goede gevoel kwijt. Ideaal is het niet, maar het was zonder averij. Ik heb nog steeds goede benen.”

Op het beslissende moment zat hij te ver van achteren. “Bij het afkomen van de Stationsberg liep mijn ketting eraf”, kijkt hij terug. “Op de Taaienberg kon ik het gat gelukkig nog dichten.”

Motor-incident

Even later botste Alaphilippe tegen een motor, na een manoeuvre van Van Aert. Van der Poel kon de motor nog ontwijken, Alaphilippe niet. “Ik rij er kort langs en als hij daardoor valt, moet ik mij verontschuldigen. Als renner heb je altijd een reflex om zo lang mogelijk de slipstream van de motor op te zoeken”, legt hij uit. “Het zag er pijnlijk uit. Ik hoop dat het oké is. Het is ook jammer voor de koers, want anders hadden we een finale met drie gehad.”

In de finale had Van Aert een goede verstandhouding met Van der Poel. Ze reden met twee naar de finish. “We begrepen allebei dat we elkaar niet eraf gingen rijden en vertrouwden op onze sprint”, geeft hij aan.

Van Aert duikt deze winter weer het veld in, al weet hij nog niet wanneer. “Ik heb nog geen planning vastliggen. Ik weet alleen dat ik nu een tweetal weken de fiets aan de kant ga houden. De maand november zal ik wel nodig hebben om op te bouwen.”