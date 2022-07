Wout van Aert na succesvolle eerste Tourweek: “Ik krijg alle vrijheid die ik wil krijgen”

Wout van Aert was alomtegenwoordig in de eerste week van de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma heeft al twee ritzeges op zak, mocht vier dagen rondfietsen in de gele trui en heeft na negen etappes al een straatlengte voorsprong in de stand om de groene puntentrui.

Van Aert keek op de tweede rustdag uitgebreid terug op een zeer succesvolle openingsweek. “Het is een supermooie start geweest. Als je dan een rustdag hebt, kun je iets beter terugkijken en hoef je niet meteen aan de volgende dag te denken. Dan besef je wel wat voor mooie prestaties je hebt kunnen leveren. Geel dragen was de laatste jaren een droom voor mij. Ik heb er lang moeite voor moeten doen om hem te bemachtigen. Ik heb er nu een paar bijzondere dagen in beleefd: ik pakte een ritzege, reed er mee over de kasseien en mocht ermee starten in eigen land in Binche”, vertelde hij aan de verzamelde media.

Op het podium met Merckx

Bij de start in Binche drong het allemaal pas écht door bij Van Aert. “Ik had het misschien moeten verwachten, maar dat heb ik wel een beetje verkeerd ingeschat. We hadden de dag ervoor op de kasseien een baaldag en ik behield de gele trui zonder dat ik dat had verwacht. Ik wist dat het druk zou zijn bij een Tourstart in België, maar ik had er niet bij stilgestaan dat er zoveel supporters zouden komen. Ik stond ook samen met Eddy Merckx op het podium. Er waren veel gebeurtenissen na elkaar en ik wist even niet goed hoe ik me daar moest gedragen. Het was veel bijzonderder dan ik dacht.”

Als alles goed gaat, wordt Van Aert binnen twee weken de vijftiende Belgische eindwinnaar van het puntenklassement van de Tour de France. Zijn voorsprong op naaste belager Fabio Jakobsen bedraagt nu al bijna 140 punten. Van Aert blijft echter met beide voeten op de grond en rekent zich nog niet rijk. “Het is natuurlijk een ruimere voorsprong dan ik op dit moment had verwacht. Ik denk dat er in de afgelopen week veel ritten waren waar ik op voorhand wist dat ik kans had om veel punten te pakken ten opzichte van de echte sprinters. Ik had echter niet voorzien dat ik zo dicht zou eindigen in de sprintetappes. Het is een mooie marge.”

Jacht op groen

“Ik denk dat ik nu stilaan kan gaan verdedigen. Ik moet nu recht blijven en de koers uitrijden. Het is een superzware wedstrijd, dat mogen we niet vergeten. Voor de rest blijven de sprintritten hoog gequoteerd. De winnaar pakt vijftig punten dus als ik telkens ergens in de punten eindig, gaat er niet veel af van mijn voorsprong. Als ik een keer pech heb of niet kan sprinten, kan iemand zomaar vijftig punten inlopen. Het is dus niet zo dat ik nu rustig kan doorrijden. Bij de tussensprints kan ik het nu wel wat tactischer aanpakken. Gewoon ervoor zorgen dat ik bij de eersten eindig en zo punten blijf sprokkelen.”

Van Aert is dus vooral bezig met de strijd om groen, maar zijn ploeg Jumbo-Visma is ook nog verwikkeld in een gevecht om de gele trui. Titelverdediger en topfavoriet Tadej Pogačar gaat voorlopig aan de leiding en heeft dus de beste papieren, maar Jonas Vingegaard staat nog altijd maar op 39 seconden en ook Primož Roglič (11e op 2m52s van Pogačar) is nog niet helemaal uitgeschakeld. Van Aert hoopt in de resterende etappes ook nog een belangrijke rol te spelen voor zijn ploegmaats. “Hoe ik de kansen inschat van onze ploeg? Heel goed.”

“De zwakke plek van Pogačar? Ik heb ze nog niet gevonden”

“Natuurlijk hebben we tijd verloren met Primož in de kasseienrit, dat is heel jammer. Jonas staat er echter goed voor. We weten allemaal dat Pogačar de favoriet is. We wisten dat ook op voorhand en hij laat dat keer op keer zien, maar Jonas laat ook elke keer zien dat hij mee kan. Hij heeft niet de sprint die Pogačar heeft, maar ik geloof dat er nog ritten gaan komen waar het niet op een sprint zal uitdraaien. De zwakke plek van Pogačar? Ik heb ze nog niet gevonden. Hij is een grote kampioen en ik vind het knap dat hij er dagelijks voor wil gaan. Schijnbaar wil hij elke dag winnen, want hij laat zijn ploeg keihard op kop rijden en hij verdedigt koste wat kost zijn gele trui. Dat is mooi om te zien.”

De voorbije dagen wakkerde oud-renner en analyticus Eddy Planckaert in het tv-programma Vive le Vélo nog de discussie aan dat Van Aert met een (volledige) ploeg in steun nog meer etappes had kunnen winnen in deze Tour. Van Aert schetst een genuanceerder beeld. “Misschien zou ik meer etappes winnen als ik een ploeg heb die volledig in dienst rijdt van mij, maar als de ploeg iets minder is win ik geen etappes. Ik denk dat het een verdienste is van de omkadering en van mijn sterke ploegmaats dat ik twee etappes heb gewonnen, het groen draag en de gele trui heb gedragen.”

“Er was discussie of ik de vrijheid zou krijgen en dat is wel duidelijk geworden in de eerste week. Ik krijg alle vrijheid die ik wil krijgen in de ploeg. Ik voel me fantastisch en ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend trots ben op deze overwinningen. Ik denk liever aan hetgeen mogelijk is dan hetgeen dat eventueel is misgelopen.”