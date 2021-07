Wout van Aert na ‘rustige’ etappe: “Ik was wel blij met dit scenario”

Wout van Aert was woensdag nog de grote triomfator in de etappe over de Mont Ventoux, maar vandaag genoot de Belgische kampioen van een relatief rustige dag in het zadel. “Ik was wel blij met dit scenario. Ik was vandaag mentaal niet klaar om te strijden”, gaf Van Aert na afloop mee aan Sporza.

Van Aert was in het begin van de etappe nog goed bij de les toen het peloton in verschillende waaiers uiteen werd gereden. Na goed dertig kilometer ging de storm letterlijk en figuurlijk liggen en kreeg een groep van dertien renners een vrijgeleide richting de finish. De renner van Jumbo-Visma koos ervoor om niet mee te springen en te genieten van een snipperdag.

Van Aert: “Er was in het begin wel stress. Het was een snelle start en ik was blij dat er op een gegeven moment een groep wegreed. Zo werd het een iets rustigere dag. Ik denk dat ik de rit van vandaag wel kon gebruiken na de zware dag van woensdag. Ik had het bij een eventuele sprint wel willen proberen, maar de Tour gaat verder en er zullen nog wel meer kansen komen.”

Verslaggever Renaat Schotte vroeg ook nog even naar de tweede tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour. “Ik kijk wel uit naar de tijdrit. Het is een goede test voor de Spelen in Tokio. De eerste tijdrit was goed, maar niet super. Ik hoop in de tweede tijdrit nog beter te zijn.”