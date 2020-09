Wout van Aert na derde plek: “Plan was om bonificatieseconden weg te kapen” donderdag 17 september 2020 om 17:51

Wout van Aert wist de wielerwereld al te verbazen met zijn prestaties in het hooggebergte. Vandaag kwam de renner van Jumbo-Visma zelfs als derde over de streep in La Roche-sur-Foron. “Ik wilde nog proberen om voor die derde plek te gaan, om zo nog bonificatieseconden weg te kapen”, zo vertelde Van Aert bij de NOS.

Van Aert wist in de finale, overigens samen met zijn ploeggenoot Tom Dumoulin, nog terug te keren in de groep met leider Primož Roglič. De tweevoudig ritwinnaar beschikte zelfs nog over voldoende kracht om naar de derde plek te sprinten, en dat na een etappe over vijf beklimmingen. “Dit was echt een lastige rit om mee af te sluiten.”

“Ik slaagde er samen met Tom nog in om terug te komen na de Montée du plateau des Glières. Dat was dus wel goed. Het was niet de lastigste sprint die ik al heb gereden, maar het was niet makkelijk om er te komen. Het belangrijkste was vandaag om het geel van Primož te waarborgen. Nu nog de etappe van morgen doorkomen.”

De vraag is nu of Van Aert nog een derde ritzege kan boeken in deze Tour. Op papier volgen er nog enkele kansen voor de Belg. Zo staat zaterdag de individuele tijdrit naar La Planche des Belles Filles op het programma, zondag is de traditionele slotetappe naar Parijs. “Of ik nog wat in de tank heb? Op dit moment zeg ik nee”, reageert hij met een glimlach.

“Maar dat zeg ik altijd na een zware bergrit. Morgen is weer een nieuwe dag. We zullen morgen ook pas beslissen hoe we het slotweekend zullen aanpakken.”