Wout van Aert na dag in de vlucht: “Niet de bedoeling om mee te gaan”

Wout van Aert zat, daags na zijn tweede ritzege in de Tour de France, mee in de ontsnapping in de bergrit naar Châtel. En dat terwijl de groentruidrager vooraf had aangekondigd niet ten aanval te trekken. “Het was ook zeker niet de bedoeling om mee te gaan”, kan hij lachen bij Sporza.

“Maar er ging nog een groepje met onder meer McNulty en Castroviejo in de aanval. Dat zijn toch knechten van de concurrentie en dat wilden we niet laten gebeuren”, legt hij uit. “Ik schoof mee en eindigde zo vooraan in de vlucht. Uiteindelijk kon ik onderweg ook nog de punten meepikken in de tussensprint, het was dom geweest om die te laten liggen. Dat is een mooie bonus. Maar ik had niet de benen om iets te betekenen, zelfs niet voor mijn ploegmaats. Dat was jammer.”

Ritwinnaar Bob Jungels was een vluchtmakker van Van Aert. “Hij was sterk aan het ronddraaien. Zijn aanvalspoging was met nog een grote afstand te gaan (op 60 kilometer van de finish, red.) heel ambitieus, maar hij heeft het blijkbaar wel volgehouden en dan kan je alleen maar chapeau zeggen”, deelt de kopman van Jumbo-Visma de complimenten uit.

In het puntenklassement heeft Van Aert nu, door de onderweg gescoorde 20 punten, 284 punten verzameld. Het verschil met nummer twee Fabio Jakobsen is 135 punten. Nummer drie Tadej Pogačar volgt op 145 punten van de groene man.