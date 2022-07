Wout van Aert moet puntenklassement laten varen – WIELERFLITS UPDATE #17

Video

Jumbo-Visma kreeg zondag een ferme rekening gepresenteerd. Het Nederlandse WorldTeam verloste Primož Roglič uit zijn lijden, maar zag onderweg naar Carcassonne ook superknecht Steven Kruijswijk letterlijk wegvallen. Tiesj Benoot en Jonas Vingegaard kwamen eveneens ten val, waardoor Jumbo-Visma hét gesprek van de dag was. Bekijk nu de WielerFlits Update!

Voordat we het vergeten: zondag poetste Jasper Philipsen het hiaat op zijn palmares weg. Maar verder dus vooral veel Jumb-Visma, waar Wout van Aert vol voor de groene trui blijft gaan bij onder andere de tussensprints. Is dat wel zo verstandig om te blijven doen? Onze verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen praten je volledig over alles bij in de nieuwe WielerFlits Update!

