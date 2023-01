Wout van Aert moet omschakelen naar SRAM: “Dat wordt wel even wennen”

Wout van Aert rijdt dinsdagmiddag zijn eerste veldrit van 2023. De X2O Trofee Herentals is een thuiscross op bekend terrein, maar zijn fiets zal wellicht wat minder vertrouwd aanvoelen. Jumbo-Visma is namelijk overgestapt van schakelsysteem Shimano naar SRAM.

“Dat wordt wel even wennen”, zegt Van Aert tegen Sporza. Ook op zijn veldritfiets zal de 28-jarige renner door de overstap op een andere manier moeten schakelen. “Normaal rijd ik op automatismen. Het kan dus zeker gebeuren dat ik in Herentals eens verkeerd schakel. Maar ik zal dat nieuwe schakelsysteem wel snel gewoon worden.”

Overigens is SRAM niet helemaal nieuw voor Van Aert. In het begin van zijn carrière, bij Vastgoedservice, reed hij ook al met dit schakelsysteem. “De aanpassing is moeilijker voor de mecaniekers dan voor de renners. Ik ken het systeem nog, dus bij mij is het gevoel heel snel terug”, vertelt Van Aert aan Het Nieuwsblad. “Het is alleen een beetje jammer dat je nu in de winter van de ene naar de andere cross moet veranderen, maar ook dat is op zich niet zo moeilijk.”

Schoenen en pedalen

Naast het schakelsysteem op de Cervélo, zijn er nog wat wijzigingen in de uitrusting van Jumbo-Visma. “Op hun wegfiets zullen de renners ook moeten wennen aan nieuwe schoenen (van Nimbl) en pedalen (van Speedplay)”, zegt Mathieu Heijboer, de Head of Performance bij Jumbo-Visma, tegen Sporza. “Die verschillen sterk van die van vorig jaar en bieden een groot voordeel in aerodynamica en gewicht.” In de cross zal Van Aert voorlopig evenwel nog met zijn vertrouwde pedalen en schoenen rondrijden.

Jumbo-Visma heeft experts ingehuurd om renners te helpen met de verandering van het materiaal, vertelt Heijboer. “Tijdens het laatste trainingskamp in december zijn we compleet overgegaan op de nieuwe onderdelen. We hebben ook al Parijs-Roubaix verkend met de nieuwe fietsen en we hebben gemerkt dat we veel winst halen op verschillende vlakken. De renners reageerden opgetogen over de nieuwe fietsen.”