Wout van Aert maakt zelf komaf met discussie: “Ik wíl me niet omscholen”

“Ik heb trouwens nog andere ambities die ik wil najagen”, gaat hij verder. “Als ik mij omschool tot een groteronderenner kom ik op een point of no return. Dan gaat mijn lichaam veranderen, ga ik kilo’s verliezen, dan verlies ik al mijn kwaliteiten om klassiekers te winnen en massasprints te winnen. Dat wil ik niet. Dat is te hoog gegrepen voor mij.” Zelfs over het winnen van korte rittenkoersen wil hij het – voorlopig – niet hebben. “Dat ik dat wel zie zitten? Dat is mij in de mond gelegd. Het is niet iets wat ik zelf verkondig.”