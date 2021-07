Wout van Aert maakt “oorlog” in de Tour: “Mooie koers laten zien”

Wout van Aert was vandaag een van de smaakmakers in de grote ontsnapping van de zevende rit in de Tour de France. De Belgisch kampioen reed de hele dag in aanval, maar kreeg weinig ruimte van zijn concurrenten om mee te doen voor de overwinning. “In de finale was het moeilijk om weg te komen omdat ik nog goed in het klassement sta”, zei de nieuwe nummer twee in het algemeen klassement na afloop.

“Het was een heel snelle rit. Ik vond het wel leuk om in de Tour eens de sleur van de dag te doorbreken en oorlog te maken. Dat was vanochtend ook ons plan. In de finale was het moeilijk om weg te komen omdat ik nog goed in het klassement sta. Daardoor kreeg ik weinig vrijheid.”

“Toen er van alle kanten aanvallen kwamen, heb ik besloten niet meer aan de ritzege te denken en een gooi te doen naar geel, maar daar was Mathieu te sterk voor.”

Respect

In de finale trok hij samen met geletruidrager Van der Poel nog alle aandacht naar zich toe door samen in de tegenaanval te trekken. “Ik denk dat Mathieu veel respect verdient voor zijn koerswijze, ook van mij”, klinkt het lovend. “Het is niet dat hij verdedigend koerst. Hij had ook op mijn wiel kunnen springen in de eerste kilometers en mij telkens kunnen neutraliseren. Toen hij zag dat we met een grote groep weg waren heeft hij de ontsnapping mee gedragen. Dat was heel mooi. Ik denk dat we een mooie koers hebben laten zien.”