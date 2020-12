Wout van Aert krijgt sporttrofee Vlaamse Reus

Wout van Aert is verkozen tot Vlaamse Reus, die aan het einde van het jaar wordt toegekend aan de beste Vlaamse sporter van het jaar. De sportprijs wordt uitgereikt door de Vlaamse bond van sportjournalisten VBS.

Van Aert won de verkiezing met 715 punten. Dat waren er ruim twee keer zo veel als atleet Bashir Abdi, de nummer twee, en voetballer Romelu Lukaku, die derde werd. Remco Evenepoel eindigde vierde, Lotte Kopecky zesde. In november won de renner van Jumbo-Visma, die afgelopen jaar in Milaan-San Remo, Strade Bianche en twee Touretappes zegevierde, al de Nationale Trofee voor Sportverdienste en de Flandrien-verkiezing.

“Dat de Vlaamse Reus een prijs is die niet alleen wielrenners kunnen winnen maar àlle Vlaamse sporters, dat de laureaat verkozen wordt door sportjournalisten die toch ‘kenners’ van de sport in het algemeen zijn, en vooral ook dat het een prijs is die niet alleen toegekend wordt omwille van sportieve prestaties maar ook voor je persoonlijkheid, maakt hem toch speciaal”, reageerde Van Aert tegen Het Laatste Nieuws.

“Dat de journalisten bij hun keuze voor mij voor een groot stuk rekening hielden met de manier waarop ik mijn comeback realiseerde, daar ben ik nog het meest trots op”, zei hij nog.

Andere wielrenners uit de wielersport

Vier wielrenners gingen Van Aert voor als winnaar van de Vlaamse Reus. In 1995 kreeg Johan Museeuw de prijs nadat hij onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Wereldbeker won, tien jaar was Tom Boonen aan de beurt, nadat hij in één seizoen wereldkampioen werd en Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, de E3 Prijs en twee Touretappes achter zijn naam zette.

In 2009 kreeg Niels Albert de trofee na zijn wereldtitel. In Hoogerheide liet de veldrijder de rest al vroeg achter om uiteindelijk solo over de streep te komen. In 2016 viel de prestigieuze sportprijs Greg Van Avermaet ten deel na zijn olympische titel van Rio. Ook droeg hij dat jaar drie dagen het geel in de Tour de France.