Wout van Aert: “Komende dagen staan volledig in het teken van geel”

Wout van Aert heeft al twee ritzeges op zak en ook de groene trui kan hem normaal niet meer ontgaan, maar de Belg van Jumbo-Visma zal ook in de slotweek van de Tour de France nog vol aan de bak moeten voor zijn ploeggenoot en geletruidrager Jonas Vingegaard. Van Aert keek op de laatste rustdag uitgebreid vooruit naar de cruciale derde week.

Van Aert laat zich vrijwel dagelijks zien in de spits van de koers. Ook zondag, in de vijftiende etappe naar Carcassonne, was hij weer alomtegenwoordig. “Mentaal heb ik het nodig om af en toe mijn kans te mogen wagen. Dat motiveert me dan ook om op andere dagen Jonas of andere ploegmaats te helpen. Ik zou mijn motivatie een beetje verliezen als ik drie weken lang alleen in dienst zou moeten rijden. De ploeg ziet het ook zo: ze weten dat ze op me kunnen rekenen op dagen dat ik zelf niet kan winnen.”

“Ik heb ook doelen voor mezelf nodig. Het lijkt me saai als ik gewoon over de bergen moet geraken en binnen de tijdslimiet moet finishen. Ik ben dankbaar dat ik elke dag iets te doen heb.” Van Aert is niet bang dat hij zichzelf aan het opbranden is in deze Tour. “Het lijkt erop dat ik elke dag aan het koersen ben, maar als je goed kijkt, zie je dat ik het altijd rustig aan doe op een slotklim. Ik verricht onderweg dan wel veel werk, maar er zijn dan ook momenten waarop ik het rustig aan kan doen. Dat is het grootste voordeel en de reden dat ik het ook elke dag kan opbrengen.”

De komende dagen zal Van Aert zich volledig opofferen voor Vingegaard: alles staat in het teken van diens jacht op een eerste Tourzege. De groenetruidrager is optimistisch over de kansen van zijn Deense ploegmaat, al is Jumbo-Visma wel verzwakt na de opgaves van Primož Roglič en Steven Kruijswijk. “Dat zal zeker wat veranderen aan onze tactiek. Het is niet goed dat we nog maar met zes man zijn, de overige vijf coureurs zullen nu veel werk moeten opknappen in dienst van Jonas.”

“Eigen ambities komen wel weer naar boven, nu primeert het geel”

“Maar we hebben de hele Tour al gezien dat we allemaal op topniveau presteren. We zijn nog altijd sterk genoeg om de koers te controleren”, denkt Van Aert. “Maar het begint allemaal bij de benen van Jonas, die zich OK voelt na zijn crash. Als hij straks de benen heeft van de voorbije twee weken, hoeven we hem telkens alleen maar af te zetten voor de finale. We hebben vertrouwen in Jonas.”

In de slotweek van deze Tour krijgen de renners op dinsdag, woensdag en donderdag nog drie lastige Pyreneeënritten voorgeschoteld, ziet ook Van Aert. “Vooral de beginfase is tricky, zeker omdat we nu met minder renners rondrijden. We moeten situaties zien te creëren die goed te controleren zijn. Het is zaak om niet te veel renners van concurrerende ploegen te laten wegrijden aan het begin van deze etappes. Bergop hebben we namelijk wel de renners, met Sepp (Kuss, red.) en Jonas.”

Van Aert zal zich de komende dagen dus wegcijferen voor Vingegaard, maar hoopt in het slotweekend ook zelf nog een keer uit te pakken. “Mijn eigen ambities komen in het weekend wel weer naar boven met de tijdrit en de slotrit naar Parijs, maar nu primeert het geel.”