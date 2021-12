Wout van Aert kan zichzelf opvolgen als Sportman van het Jaar in België

Wout van Aert is opnieuw genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar in België. De kopman van Jumbo-Visma, die onder meer drie etappes in de Tour de France won en olympisch zilver greep, wist die prijs vorig jaar te winnen.

Van Aert krijgt in de strijd om de titel Sportman van het Jaar concurrentie van atleet Bashir Abdi (brons op de marathon tijdens de Olympische Spelen, nieuwe houder Europees record op de marathon) en judoka Matthias Casse (wereldkampioen in de gewichtsklasse -81 kg, zilver op het EK, brons op de Olympische Spelen).

Nys en Vermeersch

Thibau Nys en Florian Vermeersch maken dan weer kans om Belofte van het Jaar te worden. Nys verraste met de Europese titel op de weg bij de beloften, terwijl Vermeersch stuntte door tweede te worden bij zijn debuut in Parijs-Roubaix. Zij nemen het op tegen gewichtheffer Nina Sterckx.

Het Belgische Sportgala, waarvan de organisatie in handen is van Sportspress.be, wordt op zondag 19 december georganiseerd in Schelle. De organisator heeft vandaag de definitieve genomineerden bekendgemaakt. In elke categorie zijn nog drie kandidaten over.