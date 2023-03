Wout van Aert kan Jumbo-Visma opnieuw laten juichen in Gent-Wevelgem

Wout van Aert is zondag de uitgesproken kopman van Jumbo-Visma in Gent-Wevelgem. De Belgische renner schreef vrijdag nog de E3 Saxo Bank Classic op zijn naam. Naast Van Aert starten ook onder meer Olav Kooij en Christophe Laporte.

Lees ook: Van Aert klopt Van der Poel en Pogacar na gedroomde finale E3 Saxo Classic

Van Aert reed Gent-Wevelgem al vijf keer. In 2021 was De Belg de beste nadat hij wegreed met een kleine groep en hij daarna onder meer Giacomo Nizzolo en Matteo Trentin klopte in de sprint. Vorig jaar, toen Biniam Girmay verrassend won, kwam Van Aert in het peloton over de streep en werd hij uiteindelijk twaalfde.

Jumbo-Visma heeft verschillende troeven in Gent-Wevelgem. Snelle man Kooij gaat namelijk ook van start. De Nederlander reed woensdag nog naar een tweede plaats in de Classic Brugge-De Panne na een sterke wedstrijd. Kooij maakt zijn debuut in Gent-Wevelgem. Verder is er ook nog Laporte, die vorig jaar tweede werd.