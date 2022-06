Wout van Aert: “Irritatie is weg, ik kan weer met volle kracht trappen”

Wout van Aert heeft nu ook zelf een update gegeven over de knieblessure, waardoor hij het BK wielrennen aan zich voorbij moest laten gaan. Nadat vanuit Jumbo-Visma al positieve geluiden kwamen, bevestigt de renner dat de irritatie in zijn knie is verdwenen.

Van Aert deelt de update vandaag op Strava, nadat hij 38 kilometer had gefietst. “Sinds zaterdag zit ik weer op de fiets, na vier dagen van gedwongen rust. Ik begon met korte en dubbele sessies, maar gisteren kon ik een langere duurrit doen zonder pijn. Het lijkt erop dat de pijn op het juiste moment is afgenomen.”

Zijn knie hindert hem nu niet meer bij het wielrennen, laat Van Aert weten. “De irritatie boven op mijn knieschijf is verdwenen en ik kan weer met volle kracht trappen. Ik wil mijn team, de artsen en de fysio’s die erbij betrokken waren, mijn familie en JOU bedanken voor de steun. Ik ben klaar voor mijn vierde Tour de France!”

De Tour de France begint vrijdag in de Deense hoofdstad Kopenhagen.