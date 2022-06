Wout van Aert in gele trui naar slotweekend Dauphiné: “Een nieuwe race begint”

Wout van Aert heeft vrijdag met succes zijn leiderstrui verdedigd in het Critérium du Dauphiné. Dat betekent dat de Belgische kopman van Jumbo-Visma als leider start in het slotweekend van de Franse ronde. “Maar morgen begint een nieuwe race”, weet hij.

“Het plan was om onze positie in het algemeen klassement vandaag te verdedigen”, aldus Van Aert in het flashinterview. “Het was een lange dag en we hebben de hele week al op kop gereden. We wilden het liefst een goede ontsnapping weg laten rijden en het een beetje rustiger aan doen. Maar de start was best hectisch met veel aanvallen.”

Uiteindelijk gingen zes koplopers strijden om de ritzege, omdat het peloton te laat kwam. “Sommige ploegen probeerden nog voor de ritzege te gaan, maar dat was te laat in mijn ogen. Voor ons ging alles volgens plan”, benadrukt Van Aert.

Zaterdag en zondag wachten nog twee bergetappes ter afsluiting van de Dauphiné. Van Aert heeft een ruime voorsprong, maar met Primož Roglič en Jonas Vingegaard ook twee kopmannen goed in het klassement. “Mijn klimbenen zijn niet zo slecht, want het gaat al de hele week op en neer. Maar het zal morgen wel een ander soort bergen zijn. Natuurlijk hebben we Primož, die heel goed in vorm is.”