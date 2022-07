Wout van Aert: “Ik moest vechten, maar ik was verplicht om het af te maken”

Wout van Aert heeft zijn tweede zege in de Tour de France 2022 geboekt. De 27-jarige Belgische kopman van Jumbo-Visma versloeg op een oplopende finish in Lausanne Michael Matthews en Tadej Pogačar. De groenetruidrager deed ook een uitstekende zaak in het puntenklassement. “Uiteraard ben ik hier superblij mee”, vertelt hij in het flashinterview.

“In Longwy lag al een mooie kans om veel punten te pakken, maar dat liep anders”, doelt Van Aert op zijn solo in de finale, die uiteindelijk op niets uitliep. “Vandaag heb ik wel een mooie bonus kunnen rapen voor het groen. Mijn ploeg heeft er ook alles aan gedaan om de kopgroep terug te halen. Ik was dan ook verplicht om het hier in Lausanne af te maken.”

Dat was overigens niet evident. “Ik vond het slotklimmetje lastig. Het was weliswaar 4,5 kilometer aan 4%, maar met een vlakker stuk erin. Op sommige punten was het dan ook echt steil. Toen UAE Emirates doortrok, moest ik echt vechten om in het wiel van Pogačar te blijven. Toen het afvlakte naar de finish toe, wist ik dat ik in zijn wiel moest blijven tot ik eruit kon komen.”

Lausanne staat ook wel bekend als de olympische stad. Of hij daaraan nog gedacht heeft, ook met het oog op de Olympische Spelen 2024 in Parijs. “Om eerlijk te zijn is dat niet door mijn hoofd geschoten. Misschien geeft het iets extra’s. Al maakt het niet uit waar je een rit in de Tour wint, dat is altijd mooi. Ik ga eerst hiervan genieten.”