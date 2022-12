Wout van Aert: “Ik had niet verwacht hier te winnen”

Wout van Aert was na afloop van de Zilvermeercross blij met zijn zege. “Ik ben heel tevreden , want ik had niet verwacht dat ik hier zou winnen.”

In Mol vocht Van Aert voor het eerst dit seizoen echt een duel uit met Mathieu van der Poel, die hij na veertig minuten wedstrijd definitief achter ziet liet. “Het was knokken toen Mathieu hard doortrok halverwege, ik had echt moeite om hem te volgen. Toen ik erbij bleef, wist ik dat de kans groot was dat ik het af zou maken.”

“Mol is een fijne cross”, sluit hij af. “Mijn statistieken zijn hier goed als prof en het is een heel snelle wedstrijd. Ik ben altijd dankbaar om hier te komen crossen.”