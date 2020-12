Wout van Aert: “Ik breng Mathieu terug in koers, ik had beter moeten weten”

Wout van Aert kan zichzelf wel voor zijn kop slaan na de Wereldbeker-manche van Namen. De crosser van Jumbo-Visma reed lange tijd in de achtervolging en dichtte in de voorlaatste ronde het gat met koploper Tom Pidcock, maar toen nam hij Mathieu van der Poel mee. En Van der Poel won uiteindelijk. “De prijs van den domsten“, kan Van Aert nog wel lachen.

“Ik breng Mathieu terug in koers en ik had beter moeten weten”, concludeert Van Aert, die zelf tweede werd op drie tellen van Van der Poel. “Dat is toch een gebrek aan vertrouwen, want ik was iets te weinig bezig met de overwinning. Die zat er wel in, maar ik wist niet hoe dichtbij het was. Toen ben ik in de laatste ronde op zijn kwaliteiten gestoten.”

‘Hier kan ik op bouwen’

Van Aert kwam voor het eerst deze winter Van der Poel tegen in het veld. “Ik weet dat hij het durft om te doen lijken dat het beste eraf is”, weet hij. “Ik schatte Mathieu en Tom beter in, en toen Michael Vanthourenhout loste wilde ik voor het podium rijden. Maar als ik zie hoe kort ik ben (hij werd tweede op drie seconden, red.) had ik dat niet moeten doen. Dan had ik Mathieu het gat laten dichtrijden.”

Toch kan de kopman van Jumbo-Visma verder met zijn prestatie in Namen. “Hier kan ik op bouwen. Ik ben blij dat ik zo’n koers kon rijden. Het vertrouwen dat ik nu miste, moet ik gebruiken voor volgende crossen”, stelt Van Aert. “Over het algemeen heb ik te veel mee rondgereden, en heb ik te weinig zelf iets geprobeerd. Ik had wel wat sterke punten, zoals de loopstroken en daar had ik moeten proberen om iets te doen.”