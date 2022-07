Wout van Aert: “Het was verstandiger om ons afzijdig te houden”

Jumbo-Visma besloot in de Tour de France-etappe naar Saint-Étienne geen kopwerk te doen om de etappe te winnen. Daar was groenetruidrager Wout van Aert het mee eens. “We hebben de vorige dagen veel afgezien en we hebben veel gewerkt”, vertelt hij aan Sporza.

Het waren de ploegen van de andere sprinters die het tempo bepaalden achter de zeven koplopers, maar Lotto Soudal, Alpecin-Deceuninck en later ook BikeExchange-Jayco kregen het gat niet dicht. “Toen de vlucht wegreed en ik de namen hoorde, wist ik al dat het moeilijk zou zijn”, aldus Van Aert.

De trein van Jumbo-Visma zat goed vooraan, maar reed niet intensief op kop. “In het grotere plaatje was het verstandiger om ons afzijdig te houden. Dat was een goeie tactiek”, geeft Van Aert aan. “De laatste vijftien kilometer waren rustig, maar voordien geloofden veel ploegen er nog in.”

Suprematie in het puntenklassement

Overigens moest de Belgische kopman zich nog wel twee keer inspannen. Van Aert pakte bij de tussensprint 8 punten voor de groene trui en aan de finish sprintte hij naar de zevende plaats, goed voor 12 punten. Dat betekent dat Van Aert nu 333 punten heeft in het puntenklassement. Dat is meer dan het dubbele (!) van de nummer twee Tadej Pogačar, die 164 punten heeft.

De kans bestaat dat Van Aert na het weekend al zeker kan zijn van winst in het puntenklassement. “Ik heb het nog niet uitgerekend, maar ik laat de punten niet liggen. Als ik mathematisch zeker ben, zal dat rust geven.”