Wout van Aert: “Het was de hele dag oorlog” zaterdag 12 september 2020 om 18:18

Team Jumbo-Visma is de veertiende etappe schadevrij doorgekomen. De ploeg van klassementsleider Primoz Roglic reed een alerte wedstrijd en kan met een goed gevoel richting de bergrit van zondag. “Dit kunnen we mooi afkruisen”, vertelde Wout van Aert na afloop tegen de NOS.

De finale was hectisch. “Je weet dat er bij een finish in een grote stad veel straatmeubilair aan te pas komt”, aldus Van Aert. “Het was daarom belangrijk om vooraan te zitten. Het was de hele dag oorlog”, kijkt hij terug.

Van Aert kon vandaag niet voor eigen kansen rijden. “In een dergelijke finale is het heel belangrijk om Primoz vooraan te hebben. Zeker wanneer je ziet dat Bernal het ook nog probeert. Dan sla je jezelf voor je kop als je dan in twintigste positie zit”, aldus Van Aert. “Ik denk dat we goed gehandeld hebben en dit mooi af kunnen kruisen.”

De versnelling van Bernal in de finale was een verrassing. “Je zou denken dat het niet echt een rit is voor de klassmentsmannen. Maar het kan overal gebeuren. We moeten scherp blijven”, stelt hij vast.