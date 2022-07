Wout van Aert helpt Vingegaard en wordt derde op Hautacam: “Super mooie dag”

Wout van Aert speelde andermaal een hoofdrol in de Tour de France. In de laatste bergrit in de Pyreneeën trok de groenetruidrager ten aanval, waarna hij pas op de slotklim naar Hautacam gegrepen werd. Vervolgens loste hij Tadej Pogačar, gaf hij gele trui Jonas Vingegaard een lead-out, om daarna nog derde te worden in de rit. “Een super mooie dag”, concludeert Van Aert.

“We hadden plannen vandaag”, legt de Belg uit bij Sporza. “Vergeleken met de etappe van gisteren ligt de rit van vandaag Jonas veel beter, met langere en steilere beklimmingen. Het plan was dan ook om aan te vallen en tijd te pakken.”

Van Aert was de eerste aanvaller van de dag, in de hoop in de kopgroep van de dag te belanden. Op die manier wilde hij zijn kopman Vingegaard kunnen bijstaan in de finale. Op Hautacam kwam hij goed van pas. “Ik begon natuurlijk wel met voorsprong aan de klim, maar verbaas mezelf wel dat het zo vlot ging. Ik wilde met Tiesj (Benoot, red.) in vlucht zitten om Jonas later bij te staan. Dat dreigde bijna voor niets te zijn, omdat ze ons bijna inhaalden voor het steile stuk, maar heb me nog een keer uit elkaar getrokken en dat bleek een goede zet te zijn.”

Ritzege en bollentrui in zicht

Even leek Van Aert te mogen dromen over de ritwinst op Hautacam, want hij reed alle medevluchters uit zijn wiel en bleef uiteindelijk met Daniel Felipe Mártinez over. En bij een mogelijke ritzege had hij ook de bolletjestrui gegrepen. “Met de bollen zat ik niet in mijn hoofd, maar de bedoeling was wel om zo lang mogelijk vooraan te blijven. Het plan was om de eerste renners te volgen. Maar met de voorsprong die we hadden, was er nooit een scenario waarop ik voorop kon blijven. Zeker ook omdat we vandaag zoveel mogelijk tijd wilden pakken.”