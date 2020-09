Wout van Aert aangeslagen: “We zijn heel teleurgesteld” zaterdag 19 september 2020 om 18:34

Niet alleen grote verliezer Primoz Roglic, maar ook ploegmaat Wout van Aert was na afloop bijzonder aangedaan. “We zijn heel teleurgesteld”, vertelde Van Aert bij de NOS.

“”Alles is perfect verlopen eigenlijk, we hebben er keihard voor gewerkt en niet wees erop dat het vandaag zou mislopen”, aldus Van Aert, die deze ommeslag niet had zien aankomen.

“Het deed pijn aan mijn ogen hoe Primoz het steeds lastiger kreeg. Het zag er niet zo soepel uit als gewoonlijk, hij miste die cadans. En voor de start zag het er allemaal nog zo goed uit… Maar het is een combinatie van Pogacar die echt fantastisch rijdt met Primoz die niet zijn normale niveau haalt, dat zorgt voor dit resultaat.”

En dus is dit een erg zuur resultaat na drie weken alles geven. “We zijn elke dag voluit gegaan. We hebben alles gegeven en alles perfect gedaan ook. We waren bij wijze van spreken al klaar om te vieren, dus het is heel moeilijk om dit op het laatste moment af te geven”, aldus Van Aert nog.