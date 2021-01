Wout van Aert heeft WK-strijdplan klaar: “Gelijk mee de koers maken”

Video

Wout van Aert heeft zijn strijdplan klaar voor het WK veldrijden. Na zijn laatste verkenning, zondagvoormiddag, sprak hij met WielerFlits over de titelstrijd in Oostende. “Ik wil gelijk mee de koers maken en hopelijk moet ik niet achtervolgen, dat is nooit interessant”, vertelt hij.

“Je kan wel lang alleen rijden hier. Ook als eerste is het lastig in het zand, dat kan een nadeel zijn. Maar de wind is een stuk minder aanwezig dan gisteren, dus er is iets minder voordeel voor de mannen die in het wiel zitten”, weet Van Aert.

Mathieu van der Poel, de grootste concurrent van Van Aert, noemt het zand technischer dan de voorbije dagen. De Belg deelt die mening. “Het zand ligt iets beter. Je kan meer fietsen. Het gaat meer fietsen dan lopen zijn”, zegt hij. Spanning is er ook bij de Wereldbeker-winnaar. “Je leeft altijd naar het WK toe. De spanning is wel anders zonder supporters moet ik zeggen, maar dat gaat dalijk wel komen.”