Wout van Aert gaat zich sparen in sprints: “In de tijdrit gooi doen naar gele trui”

Wout van Aert had van het openingsweekend van de Tour de France meer verwacht, maar hij staat nog altijd in de top van het klassement. De Belgisch kampioen werd op Mûr-de-Bretagne 23ste, in de groep die op acht seconden over de streep kwam. Van Aert kijkt nu uit naar de tijdrit op dag vijf. “Daar ga ik vol op inzetten”, geeft hij aan.

Van Aert kijkt met gemengde gevoelens terug op de tweede etappe. “Ik had er meer van verwacht dan de verre ereplaats die ik nu had. Anderzijds had ik de benen niet om beter te doen. Op de eerste klim voelde ik mij nog best goed, maar op de slotklim was het aanklampen en zat ik op de limiet. Geen excuses”, is de coureur van Jumbo-Visma duidelijk na afloop.

Daarbij denkt hij ook terug aan zijn moeizame voorbereiding op de Tour de France. “Ik merk nu wel dat ik op dit niveau en op zo’n zware finish nog iets tekort kom. Het is nu twee dagen op rij dat ik net net iets mis. Dat is normaal als je ziet van waar ik kom, maar het is belangrijk om geduldig te zijn en dit te accepteren. Ik weet dat ik beter kan en dat het gaat komen.”

‘Vol inzetten op de tijdrit, voordat ik me in de sprints ga mengen’

“Het is een beetje moeilijk om zowel te focussen op Primož, als om zelf geen tijd te verliezen. Maar het is wel indrukwekkend om de strijd tussen de klassementsmannen te zien vanaf de tweede rij”, vertelt hij. Kopman Roglič werd derde en is nu vierde in het algemeen klassement. “Ik denk dat we er goed voor staan, Primož heeft seconden kunnen sprokkelen en we hebben geen schade opgelopen verder. Dat loopt allemaal op wieltjes.”

“De tijdrit is mijn eerste doel nu”, duidt Van Aert. “De komende twee ritten zijn sprints die mij zouden passen, maar ik had gehoopt iets dichter te staan dan 31 seconden van het geel. Ik acht het nog steeds mogelijk dat ik een kans heb in de tijdrit om een gooi te doen naar de gele trui. Daar ga ik vol op inzetten, voordat ik me in de sprints ga mengen. Ik probeer de komende dagen zoveel mogelijk te sparen om op mijn best te zijn in de tijdrit.”