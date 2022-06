Wout van Aert gaat voor groen, maar mikt eerst op geel: “Openingstijdrit al lang een doel”

Wout van Aert zegt zich klaar te voelen voor de Tour de France. Tijdens de persconferentie voorafgaand steekt hij zijn ambitie niet onder stoelen of banken. “De groene trui is mijn doel, maar ook het geel pakken na de openingstijdrit staat al lang op mijn verlanglijstje.” Momenteel heeft hij geen last meer van de knie, zegt hij.

De renners van Intermarché-Wanty-Gobert kwamen in levende lijve afgezakt naar het Bella Center in Kopenhagen. Maar de meeste teams verkiezen een online persconferentie. Kwestie van het risico op een eventuele coronabesmetting te vermijden. Zo ook Jumbo-Visma.

Wout van Aert, die de spits afbeet voor het Nederlandse team, kreeg als eerste de vraag in hoeverre zijn ambities voor de groene trui het doel op eindwinst – met Roglič en Vingegaard – in de weg kan staan. “Ik zie geen probleem om beide te combineren”, vertelt hij. “Ik heb de vorige edities al bewezen dat ik meerdere taken kan combineren. We jagen al enkele jaren op het geel in Parijs en ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen. Daarnaast krijg ik vrijheid om punten te pakken voor het groen: zowel in de vlakke – als de bergritten.”

Voorts gaf de veelwinnaar ook aan dat hij gelooft in de tandem Roglič-Vingegaard. “Er kan veel gebeuren in de Tour. Daarom is het goed meerdere kopmannen te hebben. Samen kunnen ze topfavoriet Tadej Pogačar bekampen. Met die twee kan dat. Hopelijk geraken ze ongeschonden door de eerste week.”

“Technisch parcours tijdrit ligt me”

De knieblessure waar Van Aert de voorbije week mee kampte, lijkt achter de rug. “Ik heb geen pijn meer, maar uiteraard moet ik er voorzichtig mee blijven omspringen. Ik geloof dat ik, ondanks een paar dagen zonder fiets, nog altijd een goed niveau heb. Mentaal was het niet ideaal, maar ik ben gemotiveerd en zal mijn best doen.”

En dat zal hij meteen doen op de openingsdag, wanneer de tijdrit op het menu staat. “Het is al lang een doel van mij om na de tijdrit het geel te pakken. Met die blessure leek het even ver weg, maar nu geloof ik er opnieuw in. Ik heb veel getraind op de tijdritfiets. Het parcours is iets langer dan een normale proloog en is best technisch. Dat moet mij wel liggen, ja.”