maandag 5 februari 2024 om 18:18

Wout van Aert en Olav Kooij wachten nog altijd op prijzengeld Tour of Britain

De toekomst van de Tour of Britain lijkt verzekerd nu wielerbond British Cycling zelf zijn schouders onder de organisatie gaat zetten, maar Cycling Weekly heeft maandag bekendgemaakt dat het prijzengeld van de editie van 2023 nog altijd niet is uitgekeerd.

Zo wachten eindwinnaar Wout van Aert en meervoudig ritwinnaar Olav Kooij nog altijd op hun deel van het prijzengeld. Op de website van de Tour of Britain zou nog te zien zijn dat er in de editie van 2023 sprake was van een prijzenpot van 113.000 euro. De bal ligt nu bij rennersvakbond CPA om het geld alsnog bij de renners te krijgen.

“De CPA is momenteel bezig om het geld in handen te krijgen”, stelt oud-renner Adam Hansen, die al een tijdje voorzitter is van de vakbond. “Als er na het faillissementsproces (van de oorspronkelijke organisator SweetSpot, red.) wordt geconcludeerd dat er niet genoeg financiële ruimte is vanuit de curator om het geld te betalen, zal de verantwoordelijkheid verschuiven naar de nationale federatie. Die neemt dan de schulden over.”

John Dutton, CEO van British Cycling, bevestigt het verhaal van Hansen. “De nationale wielerfederatie en de UCI moeten nu tot een oplossing komen. Het is onderdeel van een aantal kwesties die we erven. Het is zaak om het vertrouwen tussen alle partijen weer te herstellen.”

Reddingsboei

Nadat de oorspronkelijke organisator van de Tour of Britain en de Women’s Tour (SweetSpot) failliet raakte, was er veel onduidelijkheid over de toekomst van die wedstrijden. Het contract met British Cycling werd ontbonden door financiële problemen, waarna de wielerbond aangaf zelf de organisatie in handen te willen nemen. Ook INEOS Grenadiers was bereid om een helpende hand toe te steken.

Nu is British Cycling met een plan gekomen om beide rittenkoersen te redden. De UCI heeft groen licht gegeven om de Tour of Britain in september te organiseren. Ook voor de Women’s Tour is goedkeuring gekregen, maar daarbij wil het bestuur van de bond wel aangeven dat die ronde al in juni gepland staat en dat het kort dag is om dat van de grond te krijgen.