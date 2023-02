‘Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben een probleem met déze Tadej Pogacar’

Podcast

In de gloednieuwe WielerFlits Podcast hebben Maxim en Youri het over de prestaties van Tadej Pogacar in zijn eerste wedstrijden, de verschillende voorbereidingskoersen die dat eigenlijk niet meer zijn, blikken ze al een beetje vooruit op het Vlaamse openingsweekend én leggen ze de Strava-afwezigheid van Wout van Aert uit.

De eerste wegkoersen schieten deze maand als paddenstoelen uit de grond en dus is het hoog tijd voor een nieuwe aflevering. Ruta del Sol, Volta ao Algarve, het peloton in Oman dat nu naar de UAE Tour trekt en met het Openingsweekend en ook Strade Bianche al aan de horizon, is het wielerseizoen in duizelingwekkend tempo begonnen.

Maar wat weten we nu eigenlijk van Matteo Jorgenson, die deze week de Tour of Oman op zijn naam schreef? Hoe sterk is Arnaud De Lie wel niet, welke verwachtingen mogen we van hem hebben in de Klassiekers? En wat doet Bauke Mollema op de startlijst van Kuurne-Brussel-Kuurne én de Omloop Het Nieuwsblad? Je hoort het hier!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed