Wout van Aert en Dylan van Baarle verkennen alvast parcours Parijs-Roubaix

Jumbo-Visma is er vroeg bij met de voorbereidingen op het seizoen 2023. De Nederlandse ploeg heeft een deel van het parcours van Parijs-Roubaix namelijk al verkend, is te zien op social media. Kopman Wout van Aert deelde op Strava zijn training van ruim 115 kilometer.

Van Aert en Dylan van Baarle trokken in ieder geval met Edoardo Affini, Mick van Dijke, Timo Roosen door Noord-Frankrijk. Zij gingen van start in de buurt van Denain, van waaruit ze in noordelijke richting trokken voor een training van 115 kilometer. Daar deed de ploeg drie en een half uur over, valt op te maken uit de Strava-cijfers van WVA.

De Belg wist afgelopen seizoen tweede te worden in de Helleklassieker en was het jaar ervoor zevende. Opvallend is dat Van Aert de verkenning deed op de nieuwe Cervélo Soloist. Dat is een van de meest allround fietsen uit de stal van Cervélo. Voor onze rubriek Materiaalzone hebben we de Soloist eerder dit najaar mogen testen.

Volgend seizoen staat Parijs-Roubaix op de kalender voor zondag 9 april 2023. Jumbo-Visma heeft dan met Dylan van Baarle en Wout van Aert de titelverdediger en de runner-up van 2022 in de ploeg.

Wedstrijdprogramma Wout VAN AERT