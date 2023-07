Wout van Aert donderdag vader geworden van zoontje Jerome

Wout van Aert is net op tijd teruggekeerd naar huis, want donderdag zijn hij en zijn vrouw Sarah ouders geworden van zoontje Jerome. De Belgische coureur van Jumbo-Visma verliet woensdag na de bergrit naar Courchevel in het grootste geheim de Tour de France om naar zijn hoogzwangere vrouw te gaan.

Van Aert werd in januari 2021 voor het eerst vader, toen van zoontje Georges. Toen gebeurde dat midden in de veldritwinter. Nu was zijn vrouw Sarah De Bie uitgerekend in de week na de Ronde van Frankrijk. Van Aert en Jumbo-Visma hadden wel afgesproken dat hij eerder naar huis mocht gaan als zijn vrouw op het punt van bevallen stond.

Donderdagochtend, voor de rit naar Bourg-en-Bresse, maakte Jumbo-Visma bekend dat op de tweede rustdag al besloten was dat Van Aert na de bergrit van woensdag naar België zou vertrekken. Met een helikopter werd hij vanaf finishplaats Courchevel naar een privévliegtuig van de familie Van Eerd (van Jumbo Supermarkten) gebracht, die hem woensdagavond naar België vloog.

Vrijdagochtend deelden Wout en Sarah op sociale media dat op donderdag zoontje Jerome geboren is. “Nog meer liefde”, schrijven ze erbij.