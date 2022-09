Wout van Aert doet hardlooptraining op ochtend voor verkenning WK-parcours

Wout van Aert is ruim op tijd afgereisd naar Wollongong voor de wegwedstrijd van het WK wielrennen 2022, maar daar traint hij niet alleen op de fiets. Vrijdagochtend heeft de Belgische kopman namelijk de hardloopschoenen aangetrokken en zes kilometer hardgelopen.

Een serieus ochtendloopje voor Van Aert in Wollongong. Op de sportapp Strava is te zien dat hij 6,12 kilometer gelopen heeft in minder dan een half uur, aan een gemiddeld tempo van 4.50 minuut per kilometer.

Het was niet de enige training van de dag voor Van Aert, want later trainde hij ook nog 121 kilometer bij over een deel van het WK-parcours. Daarbij deed hij onder meer Mount Pleasant aan. Die klim van 1,1 kilometer aan 7,7% is onderdeel van de lokale omloop tijdens de wegrit.

In tegenstelling tot zijn WK-concurrent Mathieu van der Poel, die pas zaterdagavond afreist naar Australië, is Wout van Aert al ruim van tevoren in Wollongong aangekomen. Afgelopen woensdag reed de coureur van Jumbo-Visma zijn eerste trainingstochtje in Australië, met als bijschrift ‘Beating the jetlag on the bike’.