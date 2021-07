Wout van Aert: “Dit was een van de grotere doelen in mijn carrière”

Na een bergetappe (2021) en meerdere sprintetappes (2019 en 2020) in de Tour de France heeft Wout van Aert nu ook een tijdrit gewonnen. Zaterdag was hij de beste in Saint-Emilion. “Dit was een van de grotere doelen in mijn carrière”, vertelt hij na afloop. “Dus deze zege is wel even iets. Ik heb me hier enorm op gefocust de afgelopen dagen, dus ik ben blij dat ik het kan afmaken.”

De 30,2 kilometer lange tijdrit was Van Aert op het lijf geschreven, zeker in vergelijking met de chrono in de vijfde etappe, waar hij vierde werd. “Vandaag was het parcours sneller en rolde het beter. Met mijn gewicht was ik daardoor meer in het voordeel dan de tijdrit enkele weken geleden, waar de puncheurs tot hun recht kwamen.”

“Het was de perfecte dag. Na mijn finish was ik even overhit en was het wachten op de overige renners stressvol, maar ik had een mooie voorsprong op de specialisten. Toen de klassementsrenners bij de tussenpunten waren, wist ik dat ik ging winnen”, gaat hij verder in het flashinterview.

Jumbo-Visma met drie ritzeges en podiumplaats naar huis

Jumbo-Visma kan zo terugkijken op een geslaagde Tour, met drie ritzeges en een tweede plaats in het algemeen klassement. “Het was een zware Tour voor ons team, maar we kwamen er doorheen. Een geweldig resultaat, zeker als je bedenkt dat we maar vier renners nog in koers hadden.”