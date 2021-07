Wout van Aert: “Dit is misschien wel mijn mooiste zege ooit”

Wout van Aert heeft zijn eerste zege in deze Ronde van Frankrijk beet. Zijn vierde in totaal, behaald in drie opeenvolgende Tours. “Het klinkt stom, maar ik heb hier amper woorden voor”, klonk het in het flash-interview. “Maar na gisteren geloofde ik er in. Daarom vroeg ik vanochtend aan de ploeg of ik voor de vroege vlucht mocht kiezen.”

Schuddebollend begon Van Aert aan zijn laatste kilometer in Malaucène. Vuistje richting de volgwagen, daarna volop genietend van zijn triomftocht. Net geen tranen, tenzij verscholen achter zijn bril. De laatste meters rechtstaand, voor de perfecte foto. Eens over de finish volgde nog een oerkreet en viel hij zijn verzorger in de armen.

“Het klinkt stom, maar ik heb hier geen woorden”, begon hij het flash-interview. “Natuurlijk had ik niet verwacht uitgerekend deze etappe te winnen, zeker niet voor de start van de Tour. Maar na gisteren geloofde ik er in. Ik heb vanmorgen de ploegleiding gevraagd om voor de aanval te mogen kiezen. De Mont Ventoux is één van de meest iconische klimmen in de Tour, in het wielrennen tout court zelfs… Dit is misschien wel mijn mooiste zege ooit.”

Motivatie

Van Aert besefte dat er in de vlucht nog goede klimmers zaten. “Maar ik zag dat ook zij afzagen. Alaphilippe bijvoorbeeld. Het was lang oorlog geweest om mee voorin te geraken. Dat heeft bij iedereen krachten gekost.”

“Het is ook een emotionele overwinning”, gaf de Belgische kampioen nog mee. “Het was lastig om (na zijn blindedarmoperatie, red) op een degelijk niveau in Brest aan de start van de Tour te staan. Vervolgens kenden we veel pech met de ploeg. Zelfs vandaag nog met Tony Martin, die letterlijk wegviel. Maar zie, als je er blijft in geloven en de motivatie blijft behouden, dan kan je toch nog iets moois realiseren.”