Wout van Aert: “Die hele gele trein voor me gaf veel motivatie” woensdag 12 augustus 2020 om 16:49

Wout van Aert boekte in de openingsrit van de Dauphiné zijn derde overwinning in twaalf dagen na Strade Bianche en Milaan-San Remo. “Blijkbaar heb ik goede benen”, lachte hij na de finish.

“De ploeg wilde vandaag voor mij werken omdat we kansen zagen in deze etappe”, zei Van Aert in het flashinterview. “Zo’n ploeg, met eerst Tony Martin en daarna al die sterke kopmannen die voor me werkten, gaf zoveel motivatie om voluit te gaan in de sprint. Een geweldige overwinning.”

Jumbo-Visma’s goudhaantje vond het een voordeel dat de etappe op 35 kilometer van het eind al een eerste keer de streep passeerde. “Zo hadden we een betere indruk van de finish dan alleen de computer. Toen we hier voorbij kwamen, zei ik tegen de jongens dat ik me echt goed voelde en dat ik ervoor wilde gaan. Met nog vijftien kilometer te gaan, zag ik een hele gele trein voor me. En zoals ik al zei, dat gaf heel veel motivatie. Op het eind hielden zelfs Primož, Tom en Steven me in positie. Dit is een echte teamoverwinning.”

Gele trui

Ook is Van Aert de eerste drager van de gele leiderstrui. “Dat betekent veel voor me. Het is iets wat ik nog niet heb meegemaakt. De gele trui in de Dauphiné lijkt erg veel op die in de Tour de France, dus misschien is het een voorproef voor de toekomst”, lachte hij. “Ik ga morgen echt van de dag genieten en dan draaien we de rollen om en ga ik het team zo goed mogelijk helpen.”