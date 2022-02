Wout van Aert denkt na zege aan Oekraïne: “Koers is nu maar bijzaak”

Wout van Aert won zaterdagmiddag voor de eerste keer in zijn carrière de Omloop Het Nieuwsblad. De Belgisch kampioen was daar na afloop maar wat blij mee: “Ik ben zeer blij dat ik heb gewonnen. Dat het zo goed zou gaan, had ik niet gedacht.”

“Al was ik wel goed voorbereid”, voegt hij daar nog aan toe. “Omdat ik nog niet gekoerst had, kon ik er gewoon nog niks op plakken. Of dit mijn topvorm is? Nee, er gaat qua koersintensiteit nog wat bijkomen. De klassiekers later in het seizoen zijn ook een stuk langer, dus ik hoop zeker nog een stapje vooruit te zetten.”

Van Aert constateerde verder een sterk optreden van zijn ploeg Jumbo-Visma. Met Tiesj Benoot viel WVA zelfs samen aan op de Berendries: “Dat was een kantelpunt. Als je zelf blijft demarreren, dan houd je zelf de controle. Omdat de rest dan niet aanvalt. Helaas konden ze nog terugkeren.”

En dus moest het op de Bosberg gebeuren, al was het niet het plan dat de Belg zou wegrijden. “Ik wilde al een paar meter pakken voor de kasseien, dat leek me een goede tactiek. Het plan was sowieso om vol door te trekken. Toen ik bovenkwam, zag ik dat ik alleen was en ben ik vol doorgereden naar de meet”, gaat hij verder.

Oorlog in Oekraïne

De winnaar eindigde het flashinterview van Sporza door een statement te maken over de oorlog in Oekraïne: “Koers is nu maar een bijzaak. Het is waanzin dat dit nog kan. Voor wat het waard is, wil ik mijn steun betuigen aan alle slachtoffers. Ik hoop dat het verstand snel zegeviert.”