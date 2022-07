Wout van Aert: “Chapeau aan UAE Emirates, zelf niet de beste benen vandaag”

Video

Wout van Aert bolde vandaag als 50ste over de streep in de zeventiende etappe van de Tour de France, op meer dan 21 minuten van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De Belg van Jumbo-Visma is na vandaag wel mathematisch zeker van de groene trui.

“Blijkbaar is dat het geval. Dat is heel mooi, maar ik moet natuurlijk wel op mijn fiets blijven zitten en in Parijs geraken. Maar het is zeker heel leuk, ik was daar niet aan het denken vandaag”, vertelde de hardrijder na afloop tegen Sporza.

Van Aert speelde vandaag een minder prominente rol in de etappe. “Ik had niet de beste benen vandaag, anderen wel. UAE Emirates ging heel snel vandaag. Chapeau hoe ze hebben gereden. Er werd onwaarschijnlijk hard gereden vandaag. In het eerste uur had ik dat wel verwacht, maar dat maakte het niet makkelijker voor ons.”

“Toen UAE Emirates overnam, was het niet aan ons om te rijden. Ze maakten er een superharde koers van. Uiteindelijk missen we net de zege, maar het is goed dat Vingegaard gelijkwaardig is aan Pogacar vandaag. Ik was nooit echt bezorgd nee”, voegde Van Aert daar nog aan toe.