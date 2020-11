Wout van Aert begint aan crosscampagne: “Niet realistisch om meteen top te zijn”

Wout van Aert duikt over drie dagen, in de CAPS Urban Cross Kortrijk, onderdeel van de X²O Badkamers Trofee, voor het eerst dit crossseizoen het veld in. Na zijn goede prestaties op de weg, tempert de drievoudige wereldkampioen de verwachtingen.

Na het wegseizoen, dat hij besloot met de tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen, bleef Van Aert enkele weken van de fiets. “Daarna heb ik op een ontspannen manier terug opgebouwd naar dit weekend. Op dit moment ben ik zeker nog niet in topvorm. Het eerste blok met de crossen in Kortrijk, Tábor en Boom hoop ik vooral aan te grijpen om beter te worden.”

De voorbije weken heeft de renner van Jumbo-Visma in Spanje vooral aan de basis gewerkt, legt hij uit. “Na het veldritseizoen schakel ik meteen terug over naar de weg. Het is dus belangrijk dat ik mijn goede vorm zo lang mogelijk kan doortrekken.” De hoge verwachtingen in aanloop naar de veldrit van Kortrijk wil hij dan ook temperen.

“Na mijn seizoen op de weg is het niet abnormaal dat er veel van mij wordt verwacht. Maar wie denkt dat ik gewoon de lijn van de weg kan doortrekken naar het veld, benadert het op een veel te eenvoudige manier. Ook voor mij zou het heel gevaarlijk zijn om zo te gaan denken”, gaat de winnaar van Milaan-San Remo, Strade Bianche en twee Touretappes verder.

Heel hoog niveau

Het is niet realistisch om meteen top te zijn, zegt Van Aert. “Ik cros lang genoeg om te weten dat het niveau heel hoog ligt. Vergeet niet dat ik tegen de wereldtop rij. Die mannen hebben hier een hele zomer naartoe gewerkt, mijn aanloopperiode is veel te kort. Ik hoop dat ik op karakter en conditie mijn wagonnetje kan aanhaken, maar verwacht niet dat ik de koers zal maken.”

Na de crossen van Kortrijk Tábor en Boom bouwt Van Aert verder naar de kerstperiode en de periode van de kampioenschappen. “Omdat het nu op de weg zo goed draait, is mijn kijk op het veldrijden wel wat veranderd. Maar ik cros nog altijd om te winnen, ik blijf niet in het veld om mee te rijden. Ik wil meedoen om de prijzen en wedstrijden winnen hoort daar uiteraard bij.”