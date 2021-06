Wout van Aert: “Bedoeling om zo goed mogelijk resultaat neer te zetten”

Wout van Aert was gisteren niet in staat om een ontketende Julian Alaphilippe te volgen op de Côte de la Fosse aux Loups. Vandaag krijgt de Belg van Jumbo-Visma een nieuwe kans op een ritzege, aangezien de finish van de tweede etappe ligt op de Côte de Mûr-de-Bretagne.

Van Aert keek vlak voor de start nog even terug op een hectische openingsetappe. “Gisteren was geen topdag voor ons, maar het had veel erger kunnen aflopen. Primož (Roglič, red.) en ikzelf zaten nog mee vooraan en we botsten sowieso op een heel sterke Alaphilippe”, citeert Het Nieuwsblad.

“De etappe van vandaag is vergelijkbaar met wat we gisteren voor de wielen kregen, maar de Mûr-de-Bretagne is nog steiler dan de aankomst van gisteren. Het is mijn bedoeling om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Ik ga proberen aan te klampen. Primož heeft gisteren ook bewezen dat hij goed is. Ook hij zal vooraan mee van de partij zijn.”

Veiligheid

Van Aert had het ook nog even over de valpartij van zaterdag. “Ik vind het goed dat de organisatie op zoek is gegaan naar de vrouw die de valpartij heeft veroorzaakt. Dat is de enige manier om te tonen dat dit soort gedrag niet door de beugel kan. Laat dit een oproep zijn voor de fans om voorzichtiger te zijn. Ik vind ook dat er, enkele meters na de top van een helling, nadarafsluiting had mogen staan.”

“De veiligheid van de renners kan niet genoeg beschermd worden. Ik vind niet dat ze de dame in kwestie een zware boete moeten geven, maar iedereen moet ook begrijpen dat we dit niet zomaar kunnen laten passeren.”