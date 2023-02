Wout van Aert baalt van zilver op WK: “Voelde me een laffe renner in het wiel”

Wout van Aert moest vanmiddag op het WK veldrijden zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. De Vlaming voelde zich vandaag minder sterk dan zijn concurrent. “Maar dat betekent niet dat ik niet had kunnen winnen.”

“Ik ben teleurgesteld dat ik niet heb gewonnen. Vanaf de eerste minuut stond ik onder druk. Vooral in het eerste half uur had ik het zwaar. Ik voelde me een laffe renner in het wiel”, zegt hij al lachend na afloop. “Het had weinig zin om iets te proberen, want het ging toch niets uithalen. Mathieu trekt het in de sprint naar zich toe, dus chapeau.”

In de laatste ronde probeerde WVA wel nog iets, maar daarmee kon hij geen sprint voorkomen. “Ik versnelde voor de balken omdat ik elke keer merkte dat ik daar wat verloor. Uiteindelijk probeerde ik in tweede positie de finish op te draaien, maar ik werd de kop op gedrongen en had toen geen pasklaar plan. Dat is deel van de koers.”

“Achteraf had ik meer kans als ik direct de sprint was aangegaan”, eindigt hij. “Maar dat heb ik niet gedaan, dus dat is mijn fout. Mathieu was de sterkste in koers.”