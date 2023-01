Wout van Aert baalt van tweede plek in Benidorm: “Moest koppositie behouden”

Video

Wout van Aert moest in de Wereldbeker Benidorm genoegen nemen met een tweede plaats achter Mathieu van der Poel. De kopman van Jumbo-Visma streed tot diep in de laatste ronde mee om de zege, maar werd geklopt in de sprint. “Ik ben blij dat ik niet viel in de sprint, maar vooral ook teleurgesteld dat ik niet win”, reageert hij.

“Ik wist dat de koppositie was cruciaal voor de zege”, analyseert Van Aert in het flashinterview na afloop. De Belg werd in die slotronde ingehaald door Van der Poel in de afdaling door het bos en verwijt zichzelf dat. “Ik baal ook van mijn tactiek. Ik moest in de laatste ronde all in gaan tot in het laatste park en daar dan de leiding behouden.”

“Maar nu was ik vooral gefocust om vooraan te blijven in plaats van tempo te hoog te houden. Hij kwam mij voorbij in het park en dat kon ik niet meer goed maken”, aldus Van Aert, die het in de sprint nog probeerde maar bijna in de hekken belandde. Hij bleef uiteindelijk overeind, maar zag de zege gaan naar Van der Poel.